В беседе с изданием "Абзац" эксперт отметила, что Санта-Клаус намного старше Деда Мороза. По ее словам, за образом Санты стоит святой Николай, тогда как привычный нам Дед Мороз обрел окончательный облик лишь в советское время.

– В принципе, Санта-Клаус, святой Николай появился раньше. Надо понимать, что это был святой, который приносил детям подарочки. А наш Дед Мороз, как это ни смешно, возник достаточно поздно, – сказала собеседница СМИ.

На образ Деда Мороза повлияли и русские сказки о Морозко, и мифологические представления о Морозе – хозяине зимы.

Как уточнила фольклорист, к революции образ Деда Мороза еще не сложился до конца. Но разное происхождение не мешает условно назвать его и Санта-Клауса братьями: в праздничных традициях у них похожие задачи.

Добровольская напомнила, что у Санты есть целая команда эльфов с фабрикой, где делают подарки, а еще миссис Клаус – его жена. Деда Мороза сопровождает Снегурочка. Так что с научной точки зрения считать этих зимних персонажей родственниками вполне можно, пояснила она.

Ранее в издании URA.RU рассказали, как написать и отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.