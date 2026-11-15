Общество

Красноярские специалисты объяснили, что делать, если не хочется завтракать

Специалисты красноярского Роспотребнадзора напомнили, почему важно не пропускать завтрак.

Как сообщает Newslab.ru со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора, красноярцам напомнили, почему нельзя пропускать завтрак. Утренний прием пищи помогает организму настроить биоритмы, поддерживает концентрацию внимания, когнитивные функции и память.

Кроме того, отказ от завтрака связывают с повышенным риском ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом кофе с небольшим перекусом полноценным завтраком не считается. Местные специалисты рекомендуют включать в него три группы продуктов: молочные продукты с низким содержанием жира и сахара, цельнозерновые крупы или хлеб, а также свежие фрукты, овощи и зелень.

Для разнообразия в кашу можно добавлять орехи, сухофрукты и семена, а к яичнице подавать овощной салат с зеленью и растительным маслом. Завтракать рекомендуют в течение 1–1,5 часа после пробуждения.

Тем, кому по утрам не хочется есть, в Роспотребнадзоре советуют пересмотреть вечерний рацион, выпить после пробуждения стакан воды и попробовать сделать легкую зарядку. Также можно принять контрастный душ с растиранием тела.

Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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