Кузбасский врач рассказал, когда средство от кашля может спасти жизнь

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своих соцсетях рассказал, что привычное лекарство от кашля может спасать жизнь совсем в другой ситуации. Речь про ацетилцистеин, или АЦЦ.

В домашней аптечке этот препарат чаще всего используют как средство от кашля. Он помогает разжижать густую слизь, чтобы та легче выходила. Его дают при бронхите, трахеите, пневмонии и других болезнях, когда мокрота плохо отходит. Формы бывают разные – шипучие таблетки, гранулы, ампулы. В общем, обычное средство, которое есть у многих под рукой.

Но, по словам специалиста, у этого лекарства есть и вторая, малоизвестная роль. Если человек сильно превысил дозу парацетамола, в его печени начинает накапливаться опасное вещество – токсин, который разрушает клетки. Обычно организм справляется с ним сам, но при большой дозе сил не хватает. И вот тут АЦЦ приходит на помощь: он помогает организму снова обезвредить токсин и защитить печень.

Главное в такой ситуации – время. Если лекарство ввели в первые 8 часов, шансы почти стопроцентные. В следующие 8–24 часа они падают, а если прошло больше суток, риск тяжёлых проблем с печенью резко растёт – вплоть до пересадки.

– Поэтому в токсикологии АЦЦ назначают немедленно при подозрении на передозировку, не дожидаясь анализов, – отметил токсиколог К.Н. Сиворонов.

Одна и та же молекула – а задачи совершенно разные. Токсиколог отметил: пусть это лекарство остаётся в жизни людей лишь безобидным средством от кашля, а не экстренным спасением.