Как сообщили в полиции Кузбасса, незаконную торговлю пресекли в декабре 2025 года. Во время оперативных мероприятий сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли партии немаркированных сигарет и спиртного в дачном доме прокопчанина. Материалы передали в полицию, где возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 57-летний мужчина закупил у неизвестного лица в Новокузнецке более 14 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. Их стоимость составила около 2 млн рублей. Кроме того, он приобрёл свыше 500 литров алкоголя на сумму более 300 тысяч рублей. В ассортименте были водка, коньяк, виски и чача.

– Нелегальный товар фигурант хранил у себя дома, спиртное и сигареты он реализовал местным жителям за наличный расчет, – уточнили в полиции.

При этом мужчина не регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, не оформлял лицензию на продажу алкоголя.

Как уточняет прокуратура Кузбасса, свою вину прокопчанин признал.

Мужчину обвиняют в хранении немаркированной продукции и незаконном обороте алкоголя и сигарет. Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Напомним, ранее партию нелегального товара изъяли в кузбасском магазине.