По данным суда, инцидент произошёл 26 мая 2025 года в квартире родителей в Заводском районе Новокузнецка. Во время ссоры сестра оскорбила ранее судимого за насильственные преступления брата нецензурными словами, после чего он дважды ударил её руками по лицу.

– Своими действиями причинил потерпевшей телесные повреждения, которые относятся к повреждениям, не причинившим вред здоровью, – сообщает Заводской районный суд Новокузнецка.

Мужчина полностью признал вину. Сама потерпевшая простила брата и попросила суд не наказывать его строго.

Однако с учётом обстоятельств произошедшего, личности кузбассовца и его предыдущей судимости суд признал его виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ. Новокузнечанину назначили четыре месяца ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как новокузнечанин трижды за два месяца придумал убийство в своей квартире.