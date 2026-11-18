Самолёт АН-12 мог рухнуть под Кемеровом из-за обледенения, спровоцированного резким перепадом температур, сказал генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов в беседе с "Абзацем". Тем не менее он подчёркивает, что для окончательных выводов необходимо дождаться официальных результатов расследования.

Эксперт поясняет, что в предзимье растёт риск внештатных ситуаций, так как при повышенной влажности и быстрой смене температур на корпусе самолёта появляется точка росы, а уже она ведёт к образованию ледяной корки, которая мгновенно изменяет плавность полёта.

– Может потеряться подъёмная сила или слегка упасть мощность двигателя. А если осколки льда с кромок входного устройства попадают в двигатель, это может привести к обрыву лопаток, перебоям в подаче топлива и проблемам в работе фильтра. Пары влаги конденсируются, образуется ледовая подушка, – сказал Попов.

А если самолёт ещё и обладает определённой спецификой, добавляет лётчик, то негативный эффект может усиливаться. Именно поэтому авиатехники в период межсезонья должны особенно тщательно проверять бортовые системы, в том числе добавлять присадки-антифриз.

Напомним, во вторник, 17 ноября, около 20:30 военно-транспортный самолёт АН-12, который вёз людей и запчасти из Новосибирска в Канск, внезапно загорелся в воздухе. Попытка экстренно посадить судно в Кемерове провалилась, и аппарат потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровского округа. Все 19 человек, находившихся на борту, погибли.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину и родным погибших.