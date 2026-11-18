Врачи называют их "жидкой тревогой", а токсикологи советуют обходить стороной. Как сообщает специалист из Кузбасса Константин Сиворонов, энергетические напитки – это не топливо для мозга, а химическая бомба для сердца.

Когда вы выпиваете банку, организм переходит в режим "бей или беги". Кофеин блокирует рецепторы усталости, и нервная система дает команду: "Полный вперед!". Сердце начинает молотить с бешеной скоростью, давление подскакивает до критических отметок. Гуарана и таурин, которые производители скромно прячут в составе, только подливают масла в огонь, дополнительно разгоняя гормоны стресса.

В одной жестяной банке может прятаться от 80 до 300 мг кофеина. Как отмечает токсиколог Сиворонов, безопасная суточная норма для взрослого – 400 мг. Но проблема в том, что мы редко пьем только одну банку. Чашка кофе утром, кола в обед – и вот вы уже получили передозировку, которая бьет по клапанам сердца.

В группе риска – не только сердечники. Как предупреждает врач, энергетики могут убить внешне абсолютно здорового человека. Если у вас есть скрытая аритмия или синдром удлиненного QT, банка стимулятора станет тем самым "спусковым крючком", который остановит мотор.

Особенно опасно мешать энергетик с алкоголем или пить его перед тренировкой. Сердце получает двойной удар: от химии и от физической нагрузки.

Токсиколог Сиворонов дает четкий сигнал: если после банки напитка появилась боль в груди, головокружение или сердце начало пропускать удары – это повод не отлеживаться, а вызывать скорую. И обязательно скажите врачам, что именно вы пили.



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