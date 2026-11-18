С 2027 года ФНС вводит автоматический контроль за банковскими переводами россиян. Цель нововведения – вывести из тени граждан, получающих нелегальный доход.

Как отметил специалист в беседе с Pravda.Ru, нововведения помогут вычислить тех, кто по документам безработный, но на деле регулярно получает деньги. Речь идет о людях, которые работают в тени: сдают квартиры или принимают клиентов на дому (например, как мастера маникюра или парикмахеры), не оформляя при этом ни ИП, ни самозанятость.

– Налоговая служба будет видеть все входящие поступления на карту, причём к каждому платежу автоматически подтянется ИНН получателя. Это делается для того, чтобы выявить тех, кто официально числится безработным и не платит налоги, но при этом регулярно получает входящие переводы, – объяснил собеседник СМИ.

ФНС будет отслеживать именно систематические переводы. Точного лимита пока нет, но регулярные суммы в десятки тысяч рублей гарантированно привлекут внимание. Разовые операции ведомство не интересуют.

Любые подозрительные зачисления налоговая признает доходом. Доказывать некоммерческий характер перевода (например, денежный подарок от семьи) гражданину придется самостоятельно.

При этом есть и побочный эффект. Из-за затрат на внедрение новых систем проверок тарифы на обслуживание банковских карт могут вырасти.