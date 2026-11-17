Крушение самолёта в селе Ягуново засняли с другого ракурса на видеорегистратор, видео публикует Mash.

На кадрах видно, что огненная точка стремительно двигается по ночному небу. Очевидцы сначала предположили, что видят дирижабль или воздушный фонарик, но затем объект стремительно достиг земли, и вспыхнула мощная вспышка.

– Полнеба осветило! Какой фонарик?! Это взрыв! – сказала женщина за кадром.

Напомним, авиакатастрофа произошла во вторник около 20:30 в районе села Ягуново. По неподтверждённым данным Baza и других близких к силовикам тг-каналов, погибли 17 человек, находившиеся на борту. Также момент падения попал на уличную камеру.

Губернатор Илья Середюк работает на месте происшествия, развёрнут оперативный штаб.