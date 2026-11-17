В результате крушения АН-12 около Кемерова погибли 17 человек, сообщают SHOT и Mash.

– 17 человек погибли при крушении Ан-12 под Кемерово. Экипаж до последнего уводил горящий самолёт от жилых домов, – говорится в публикации.

Там же сообщается, что самолёт направлялся из Новосибирска в Канск. Обломки разбросало в радиусе 500 метров. Опасных грузов на борту не было, на земле разрушений нет.

Напомним, катастрофа произошла в районе села Ягуново Кемеровского округа во вторник, 17 ноября, в 20:27. На месте работают экстренные службы и губернатор Илья Середюк. Сначала сообщалось о троих погибших.