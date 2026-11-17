Как сообщили в полиции Кузбасса, в ходе мониторинга интернета сотрудники обнаружили ролик в одном из беловских пабликов. На записи видно, как подросток, стоя на коленях, просит прощения у сверстника.

Полицейские установили всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Оказалось, что конфликт возник между двумя школьниками 15 и 17 лет еще в июне текущего года. Причиной стала ссора одного из подростков с общей знакомой.

– Оппонент потребовал от него извинений, в том время как третий участник инцидента снимал происходящее на камеру мобильного телефона. В полицию никто из несовершеннолетних не обращался, – сообщает ведомство.

Всех троих подростков вместе с законными представителями вызвали в отдел полиции. С ними провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий.

Материалы проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о мерах административного воздействия и возможной постановке подростков на профилактический учёт. Кроме того, правоохранители подготовили материалы для привлечения одного из участников к ответственности за оскорбление по статье 5.61 КоАП РФ и направили их в прокуратуру.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в Кузбассе девочку поставили на колени в школьном автобусе. Прокуратура Кузбасса и Следком организовали проверку по факту произошедшего.