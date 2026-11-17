В понедельник, 16 ноября, в Нижнем Новгороде автомобиль Hyundai столкнулся с лошадью. Авария случилась в 16:40 на улице Слобода Подновье. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

– Водитель автомобиля Хендай совершил наезд на лошадь, которая вышла на проезжую часть, в результате чего всадник упал, получив телесные повреждения, – рассказали в ведомстве.

Удалось ли коню избежать травм, не сообщается. В настоящее время правоохранители выясняют, как именно всё произошло, пишет ИА "Время Н".

Похожее ДТП недавно случилось в Ставропольском крае. Вечером 10 ноября в Кировском округе под колёса иномарки попал 16-летний подросток, который ехал верхом на лошади по проезжей части.