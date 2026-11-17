Бывший руководитель Новокузнецкой дистанции пути использовал подчинённых как бесплатную рабочую силу для строительства на собственных участках. При этом за труд сотрудников, топливо и транспорт платило РЖД.
Как установил суд, схема действовала в 2023–2024 годах. Руководитель Новокузнецкой дистанции пути (структурного подразделения филиала ОАО "РЖД") незаконно привлёк к строительным работам девять подчинённых.
Они обустраивали домовладения на объектах недвижимости, принадлежащих начальнику и его супруге. Чтобы скрыть происходящее, в табели учёта рабочего времени сотрудников вносили заведомо ложные сведения.
– Приобретение топлива, предоставление транспортных средств и оплата труда работников производилась за счет средств ОАО "РЖД", – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ущерб транспортной организации превысил 132 тысячи рублей. Кроме того, были нарушены права работников: при организации строительных работ не соблюдались требования техники безопасности.
Куйбышевский районный суд Новокузнецка признал бывшего начальника виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
В итоге мужчине назначили два года принудительных работ, также из его зарплаты будут ежемесячно удерживать 5% в доход государства.
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