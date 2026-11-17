Как установил суд, схема действовала в 2023–2024 годах. Руководитель Новокузнецкой дистанции пути (структурного подразделения филиала ОАО "РЖД") незаконно привлёк к строительным работам девять подчинённых.

Они обустраивали домовладения на объектах недвижимости, принадлежащих начальнику и его супруге. Чтобы скрыть происходящее, в табели учёта рабочего времени сотрудников вносили заведомо ложные сведения.

– Приобретение топлива, предоставление транспортных средств и оплата труда работников производилась за счет средств ОАО "РЖД", – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ущерб транспортной организации превысил 132 тысячи рублей. Кроме того, были нарушены права работников: при организации строительных работ не соблюдались требования техники безопасности.

Куйбышевский районный суд Новокузнецка признал бывшего начальника виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В итоге мужчине назначили два года принудительных работ, также из его зарплаты будут ежемесячно удерживать 5% в доход государства.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о смертельном ЧП на железной дороге – кузбассовца снесло грузовым поездом.