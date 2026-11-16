Смертельное ЧП на станции: кузбассовца снесло грузовым поездом

В Кемеровской области транспортная полиция устанавливает обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Как сообщает транспортная полиция Сибири, накануне в дежурную часть ЛОП на станции Мариинск поступило сообщение о том, что на станции Суслово грузовым поездом смертельно травмирован мужчина.

Прибывшие на место полицейские установили, что погибшим оказался 73-летний мужчина. Он переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу, но не убедился в отсутствии приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

– От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, – отметили в транспортной Полиции Кузбасса.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования.