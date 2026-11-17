В беседе с изданием "Газета.Ru" ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович поделился, узнают ли его представители молодого поколения. Шоумен с удивлением признал, что и среди юной аудитории у него хватает поклонников.

– Я редко бываю на улице. Но узнают. Дети тоже узнают, к моему удивлению. Для меня это странно, что они до сих пор смотрят передачу "Поле чудес", она ведь уже 35 лет как в эфире! Какие-то киношки еще, может быть, – сказал собеседник СМИ.

Он отметил, что не видел роликов о себе с мемами, так как не сидит в интернете, и добавил, что он "из другой жизни".

Кроме того, артист рассказал, что ни разу не включал свою легендарную передачу по телевизору: в его семье эта тема под строгим запретом. По его словам, это отдельная работа, существующая где-то отдельно, но рядом с ним.