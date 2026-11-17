Бессменный ведущий "Поля чудес" в беседе с изданием "Газета.Ru" жестко раскритиковал нынешних блогеров, которые набирают бешеную популярность на сомнительном контенте. Народный артист России убеждён, что стать знаменитым таким способом может кто угодно, а за этой славой нет ровным счётом ничего.

– Это суррогат. Потому что довольно легко. Сейчас мы с вами подойдем к кому-нибудь, я попрошу включить камеру и плюну человеку в лицо. Видео выложат в сеть, и сколько нужно будет времени, чтобы это разлетелось? Недели на две я стану популярным человеком, – сказал шоумен.

Он заявил, что сложившаяся ситуация вызывает печаль, поскольку не требует никакого труда. По его словам, таково текущее время, и он ничего не может с этим поделать, так как у некоторых людей отсутствует не только образование, но и базовое воспитание. Как отметил артист, всё происходящее похоже на детский сад, а детей следует водить в театр с самого раннего возраста.