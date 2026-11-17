Полиция рассказала подробности о страшном дорожном замесе, который произошёл минувшей ночью в областном центре.
В результате аварии, о котором сообщали ранее во вторник, пострадали семь человек, передаёт областное МВД.
ДТП произошло во вторник, 17 ноября, около 00:30 на улице Юрия Двужильного. Там столкнулись ВАЗ и Honda.
– Предварительно установлено, что 24-летний водитель ВАЗ-2114, который не имеет права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Honda CR-V, – сказали в полиции.
Травмы получили оба водителя и пять пассажиров.
На водителя ВАЗа составили протокол о езде без прав и страховки. Прочие детали ещё устанавливаются.
Ранее МЧС сообщало о шести пострадавших в этом ДТП.