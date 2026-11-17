В отделении острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского подвели итоги рабочей недели.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, с 9 по 15 ноября в стационар госпитализировали 21 пациента, в том числе четверо детей.

Чаще всего кузбассовцы поступали в больницу с отравлениями алкоголем. На втором месте оказались отравления таблетками, на третьем – наркотиками. При этом в статистику не включали случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов.

– Большая часть пациентов выписана с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение, – подчеркнул токсиколог.

Врач также напомнил о мерах предосторожности. Лекарства и бытовую химию необходимо хранить там, где дети не смогут до них добраться. Также нельзя бесконтрольно принимать препараты и сочетать их с алкоголем.

– При любых подозрениях на отравление – немедленно звоните 112. Не ждите и не занимайтесь самолечением, – заключил специалист.

Напомним, неделей ранее в Кузбассе серьёзно отравились 19 человек.