Кузбасс оказался в числе самых нездоровых регионов России – рейтинг

В общероссийском рейтинге приверженности здоровому образу жизни Кузбасс занял 65-е место из 85 возможных, набрав 40 баллов. Исследование подготовили РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывали девять показателей. Среди них – потребление алкоголя и табачных изделий, распространённость наркомании, занятия спортом и условия труда. Для расчётов использовали данные Росстата, МВД, Национального научного центра компетенций (ННЦК), Минздрава и Минспорта России.

Среди регионов Сибири Кузбасс также оказался ближе к концу списка. Выше расположились Омская область – 46-е место с 52,5 балла, Новосибирская область – 48-е место с 50,4 балла, Томская область – 54-е место с 46,1 балла, Бурятия – 55-е место с 46 баллами и Алтайский край – 57-е место с 45,6 балла. Тыва заняла 64-ю строчку с 41,9 балла.

Ниже Кузбасса в сибирской группе оказались Красноярский край – 70-е место, Республика Алтай – 74-е и Иркутская область – 80-е. Последнюю строчку среди сибирских регионов заняла Хакасия – 81-е место с 28,7 балла.

В целом общероссийский рейтинг возглавил Дагестан. Второе место досталось Чечне, третье – Ингушетии. В первую пятёрку также вошли Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Эксперты связывают высокие результаты этих регионов с низкими продажами табака, небольшим потреблением алкоголя, высокой долей занимающихся спортом и низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В пятёрку регионов с самыми низкими показателями вошли Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская и Камчатская области, а также Хакасия.

Напомним, ранее стало известно, что Кузбасс занял 17 место по доступности ипотечных платежей.