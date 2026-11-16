Куча полицейских машин съехалась на кузбасскую площадь – что там происходит

Жители Междуреченска могли удивиться необычному скоплению спецтехники на площади Весенней. Оказалось, что в городе устроили масштабное профориентационное мероприятие для школьников. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал глава Междуреченского муниципального округа Павел Камбалин в своих соцсетях.

Инициатором мероприятия выступило ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Полицейские познакомили юных горожан с работой различных подразделений и рассказали, как устроена служба в органах внутренних дел.

– В ДК Распадский тоже было интересно: школьники узнали о специфике различных служб, примерили амуницию, попробовали себя в качестве криминалистов, – подчеркнул глава округа.

Однако встреча была посвящена не только знакомству с профессией. В большом зале ДК прошло награждение сотрудников полиции, отличившихся высокими показателями в работе. На сцену вместе с ними пригласили и школьников: заместитель начальника регионального управления МВД, генерал-майор полиции Виктор Вологин отметил ребят за успехи в учёбе.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о том, что в кемеровской "Лапландии" воет сирена и ходят люди в форме.