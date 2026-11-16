В кемеровской "Лапландии" воет сирена, ходят люди в форме

Днём в понедельник, 16 ноября, в "Лапландии" завыла пожарная сирена, рассказал сайту VSE42.Ru очевидец.

– В "Лапландии" пожарная сигнализация уже полчаса работает. Хотя люди ходят туда-обратно. И много МЧСников, – сказал собеседник.

По его словам, представители чрезвычайного ведомства в рабочей униформе группами ходят от одной точки к другой – предположительно, проверяют торговые объекты. Никакого пожара и дыма внутри нет.

Что именно там происходит, достоверно неизвестно. В областном МЧС нам сообщили, что информации об этом не поступало.

Напомним, в понедельник также стало известно, что кемеровчанка подала в суд на "Лапландию" за то, что эскалатор зажевал руку её дочери.

В прошлом "Лапландия" горела несколько раз, в том числе в марте этого года. Владельцы ТРЦ продают объект за 2 млрд рублей.