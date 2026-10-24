Кузбассовцы отдали мошенникам 7,3 млн рублей

За минувшую неделю от действий дистанционных мошенников пострадали 24 жителя Кузбасса. Суммарный ущерб, который они понесли, составил 7 миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, самая крупная сумма, похищенная у одного человека за этот период с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 4 миллиона 510 тысяч рублей.

– 15 человек стали жертвами незаконных списаний денег с банковских счетов, в том числе в результате оформления кредитов, – говорится в сообщении.

Еще 2 гражданина приняли предложения заработка на "инвестициях". 4 человека оказались под влиянием лжесотрудников различных структур. Также 3 пользователя стали жертвами мошенников, разместивших объявления на онлайн-сервисах.