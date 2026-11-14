Популярный сайт знакомств довёл подростка до диверсии на ж/д в Кузбассе

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, происшествие случилось 1 сентября на перегоне между станциями Новокузнецк и Новокузнецк-Восточный. Там 15-летний подросток поджёг шкаф магистральной связи.

По данным транспортной полиции Сибири, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России. Совместно с сотрудниками УФСБ по Кузбассу полицейские установили личность поджигателя и задержали его.

По предварительным данным, мальчик стал жертвой интернет-обмана. Неизвестные связались с ним через сайт-знакомств, представились ему сотрудниками правоохранительных органов и склонили к поджогу.

В СК уточнили, что во время допроса несовершеннолетний рассказал о вовлечении в преступление через чат-бот "Дайвинчик" в Telegram.

– Получив от них инструкции, подросток приобрёл горючие материалы, приехал по указанным координатам и поджёг шкаф магистральной связи, – сообщает транспортная полиция.

В результате происшествия оборудование связи могло быть повреждено, однако в этот раз возгорание не повлияло на безопасность и график движения поездов.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ – диверсия. Ему предъявили обвинение, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

– СК России напоминает, что это не первый случай, когда молодые люди, ведя переписку в указанном канале, под действием злоумышленников совершают преступления. Если вы получили подозрительное предложение, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы, – предупредили в ведомстве.

Напомним, ранее в Кузбассе устроили новую диверсию – редакция VSE42.RU сообщала, когда и где.