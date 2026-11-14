Хулиганы с битами кошмарят водителей под Новокузнецком – подробности

Возле села Куртуково под Новокузнецком неизвестные с битами нападают на автомобили. Информацию и фото опубликовали в соцсетях.

– В Куртуково завелись идиоты, которые кидаются на машины, этой ночью с битами встретили на дороге 3 человек, 1 спереди стоит, 2 сзади, разбили зеркало заднего вида. Будьте аккуратны! – написали в одном из телеграм-каналов.

Инцидент заинтересовал правоохранителей.

Как сообщает полиция Кузбасса, около 02:00 водитель обратился в дежурную часть через службу 112. Мужчина рассказал, что во время поездки возле Куртуково заметил на дороге и рядом с ней троих молодых людей. Они вели себя неадекватно, а один из них ударил по автомобилю неизвестным предметом. Размер ущерба устанавливается.

– В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – сообщает ведомство.

Всех, кому что-либо известно об инциденте, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России "Новокузнецкий" по телефону 8 (3843) 57-41-01. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о двух кузбассовцах, которые устроили разбой с похищением и издевательствами.