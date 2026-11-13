Российским пенсионерам ощутимо поднимут выплаты уже с февраля 2027 года

О планах увеличить базовую выплату к страховой пенсии до 10,2 тысячи рублей с 1 февраля 2027 года рассказали представители Социального фонда России, сообщает Om1 Омск.

Судя по текущему проекту бюджета фонда, страховые начисления проиндексируют на 6,8 %, причём прибавку получат абсолютно все – и те, кто всё ещё работает, и те, кто полностью ушёл на отдых.

Для людей старше 80 лет и обладателей I группы инвалидности фиксированная сумма вместе со всеми доплатами дотянет почти до 20,5 тысячи рублей ежемесячно. Заодно увеличат надбавки за работу в северных регионах, сельский стаж и помощь иждивенцам.

Саму индексацию страховых пенсий в 2027 году разобьют на два захода. После первого февральского повышения выплаты накинут ещё на 3,3 % с 1 апреля.

Социальный фонд прогнозирует, что после двух повышений средняя пенсия неработающих пенсионеров дойдет до 30,2 тысячи рублей. Важно учитывать, что базовой (фиксированной) частью здесь являются 10,2 тысячи рублей, а точная сумма у каждого человека будет зависеть от его стажа и накопленных баллов.