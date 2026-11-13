Рев бензопилы и выстрелы в ночи: на Кубани полицейские подстрелили напавшего на них мужчину

В краснодарском Тимашевске наряд патрульно-постовой службы был вынужден применить оружие против местного жителя с бензопилой. Как сообщили стражи порядка, глубокой ночью гражданин сам набрал дежурную часть и заявил о некоем опасном незнакомце. Однако прибывшие на место патрульные быстро сообразили, что главным источником проблем был сам звонивший.

Когда сотрудники полиции попытались разобраться в ситуации, мужчина завел инструмент и пошел на них в атаку, совершенно не реагируя на призывы остановиться. Один из полицейских сработал мгновенно: действуя строго по Федеральному закону "О полиции", он дал предупредительный залп вверх, после чего сделал два выстрела в сторону агрессора.

В итоге нарушитель получил ранение, но врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Из полицейских никто не пострадал.

На фигуранта уже завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на канал официального представителя МВД России Ирины Волк в MAX.