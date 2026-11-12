Кузбассовец безжалостно убил собственную мать

В Киселёвске погибла 71-летняя бабушка, сообщает в четверг Следком.

– По версии следствия, в ходе ссоры мужчина избил 71-летнюю мать, от полученных травм женщина скончалась, – говорит СК.

Оперативники задержали 48-летнего сына погибшей, ему предъявили обвинение по уголовной статье об убийстве. Суд отправил мужчину под стражу.

Горе-сыну грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Стражи порядка ещё продолжают расследование, чтобы разобраться во всех кровавых деталях.