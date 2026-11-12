В Кемерове силовики примчались по сигналу пожарной тревоги в магазин и сильно удивились

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны ночью. В одном из супермаркетов Кемерова на улице Пролетарской сработала пожарная сигнализация. Прибывшие росгвардейцы обнаружил, что нижняя часть раздвижной входной двери смещена с креплений.

Внутри магазина находился неизвестный мужчина с продуктовой корзиной.

– Стражи правопорядка задержали 24-летнего жителя Новокузнецка с признаками алкогольного опьянения, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

По предварительным данным, молодой человек проник в супермаркет после закрытия, повредив входную конструкцию. Оказавшись внутри, он взял корзину и начал складывать в неё товары. Однако покинуть магазин с неоплаченными покупками ему не удалось.

Для дальнейшего разбирательства кузбассовца передали сотрудникам органов внутренних дел. В ходе проверки они установят все обстоятельства происшествия и примут решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кемерове незнакомые мужчина и женщина случайно влипли в одно преступление.