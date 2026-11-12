Исчез после уроков: в Кузбассе пропал школьник с особенностями развития

Днём росгвардейцы получили информацию о пропаже 16-летнего мальчика с особенностями развития в Междуреченске. Вместе с представителем подразделения по делам несовершеннолетних они отправились на поиски.

По предварительным данным, мать приехала к школе, чтобы забрать сына после занятий, однако подростка на месте не оказалось.

– Женщина попыталась самостоятельно установить его местонахождение, но поиски принесли результата. После этого она обратилась за помощью в правоохранительные органы, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Выяснилось, что ребёнок самостоятельно ушел из учебного заведения, не предупредив об этом мать.

Росгвардейцы обследовали городские улицы и частный сектор. Вскоре на улице Паровозной они заметили подростка, подходившего под описание из ориентировки.

Убедившись, что с мальчиком всё в порядке, сотрудники доставили его в отдел полиции для последующей передачи законным представителям.

Напомним, ранее в Кузбассе спустя почти неделю нашли подростка-беглеца.