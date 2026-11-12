С медведями в Кузбассе кое-что случилось - мэр одного из городов сделал важное заявление

В Междуреченском округе прошло плановое заседание штаба по вопросу выхода диких животных к населенным пунктам. Как рассказал глава округа Павел Камбалин в своих соцсетях, обстановка заметно улучшилась.

За последнюю неделю в ЕДДС не поступило ни одного обращения о выходе медведей. Для сравнения: в августе было 131 обращение, в сентябре – 115, в октябре – 18, а в ноябре – всего одно. Специалисты объясняют это тем, что приближение зимней спячки снижает активность хищников.

Напомним, что с 26 августа в округе действует режим повышенной готовности. Ситуацию постоянно контролирует межведомственная комиссия и региональное Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства.

– При сохранении стабильной обстановки режим повышенной готовности будет отменён 16.11.2026г, – отметил глава Междуреченского округа Павел Камбалин.

При этом специалисты продолжат мониторинг и будут оперативно реагировать на каждое обращение. Если возникнет внештатная ситуация, жителей просят звонить в ЕДДС по номеру 8 (38475) 4-21-73 или 112.

Напомним, когда медведи в Кузбассе начали массово выходить к людям, редакция VSE42.RU поговорила с опытным кемеровским охотником и выяснила как выжить при встрече с хищником.