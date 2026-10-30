Россельхознадзор нашел серьезные нарушения на выставке с питонами и удавами в Кемерове

Россельхознадзор выдал предостережение предпринимателю за неуведомление о проведении выставки животных в Кузбассе. Как сообщается, в Кемерове с 25 сентября по 8 ноября 2026 года проходит выставка экзотических животных "ЗооЛандия". Организатор не сообщил Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора о проведении мероприятия в ТЦ "Радуга", что является нарушением.

Во время проверки 22 октября инспектор установил, что на выставке содержатся кенгуру, сурикаты, крокодил, гигантская сухопутная черепаха, летучая лисица, разнообразные виды обезьян, попугаи, питоны, удавы, пауки и многие другие животные. При этом ветеринарные сопроводительные документы на всех животных оформлены надлежащим образом.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель с 30 сентября 2026 года состоит в Реестре лицензий Россельхознадзора и зарегистрирован в Твери. По закону демонстрировать животных на площадках, не указанных в реестре, можно только при условии уведомления ведомства не позднее чем за 10 дней до начала деятельности.

– К настоящему времени сведения в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора не поступали, – отметили в ведомстве.

Ведомство выдало предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по своевременному уведомлению о начале деятельности на подведомственной территории.