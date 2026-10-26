Новые даты: Соцфонд Кузбасса раскрыл график выплат пенсий и пособий на ноябрь

Отделение Социального фонда России по Кузбассу опубликовало график выплат на ноябрь.

В ведомстве напомнили, что детские пособия перечисляют за предыдущий месяц, поэтому в ноябре родители получат деньги за октябрь. На банковские счета выплаты поступят 3, 5 и 6 ноября. Перечисление, запланированное на 8 ноября, перенесли на 6 ноября, поскольку эта дата выпадает на воскресенье.

Пенсии, напротив, выплачивают за текущий месяц. В ноябре пенсионеры получат деньги за ноябрь. Для тех, кому средства поступают через банки, установлены следующие даты: 13, 19, 20 и 25 ноября. Выплату, приходившуюся на 14 и 15 ноября, перечислят 13 ноября из-за выходных.

Деньги на банковские счета могут поступать в течение всего дня. Если выплата не появилась на карте утром или днём, в Соцфонде рекомендуют дождаться зачисления до конца дня.

Тем, кто получает пенсии и детские пособия через "Почту России", деньги доставят по графику работы почтовых отделений – с 3 по 22 ноября.

Уточнить информацию о выплатах можно в едином контакт-центре по телефону: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что самозанятые в Кузбассе начали получать оплачиваемые больничные.