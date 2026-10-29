Жених из Лондона и подарки по видео: как интернет-роман закончился уголовным делом для женщины из Кузбасса

Жительница Киселевска попалась на удочку мошенников, поверив в сказку о виртуальном поклоннике из Лондона. Вместо обещанных подарков она осталась с долгом.

– Сумма причиненного ущерба составила более 80 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

История началась с обычного знакомства в соцсетях. Мужчина рассказал, что живет в Лондоне, а после недолгой переписки прислал видео. На кадрах он якобы покупает для женщины сумку, часы, ноутбук, цветы и кулон, а потом оформляет доставку самолетом.

Вскоре женщине позвонил незнакомец, который представился таможенником. Он сообщил, что посылка прибыла в Россию, и попросил оплатить сбор в 1000 долларов. Жительница Киселевска перевела больше 80 тысяч рублей. Но на этом мошенники не остановились: псевдотаможенник заявил, что в посылке якобы нашли 30 тысяч долларов и драгоценности, запрещенные к ввозу. Он потребовал еще 120 тысяч, угрожая арестом и уголовным делом. "Жених" из Лондона тоже давил на женщину и убеждал найти деньги.

Потерпевшая взяла нужную сумму в долг. Только после разговора со знакомыми она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.