Заправился на уголовное дело: нижегородский чиновник брал взятки топливом

В Нижегородской области выявили коррупционную схему, связанную с грузоперевозками. Следствие считает, что руководитель отдела Ространснадзора почти два года систематически принимал взятки от местного предпринимателя. Бизнесмен снабжал его горючим, а чиновник взамен раскрывал закрытые сведения о размещении постов ДПС и помогал уходить от штрафов за несоблюдение правил перевозки грузов. Среди нарушений была и перевозка опасных грузов без необходимого разрешения.

Суммарная стоимость полученного топлива составила более 160 тысяч рублей. На чиновника завели уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По решению суда он отправлен под домашний арест. Об этом пишет ИА "Время Н".