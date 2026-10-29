Кровавая битва за наследство: кемеровчанин зарезал родного брата из-за квартиры

По данным следствия и суда, конфликт между 58-летним кемеровчанином и его 46-летним братом разгорелся из-за квартиры, оставшейся после смерти их матери.

– Обвиняемый считал, что на наследство вправе претендовать только он, так как долгое время ухаживал за родственницей, а потерпевший с этими доводами был не согласен, – сообщает Следком Кузбасса.

Во время ссоры мужчина нанёс родственнику два ножевых удара в живот. Раненый скончался в карете скорой помощи.

На суде кемеровчанин не признал вину. Он утверждал, что не собирался убивать брата, а его действия были самообороной. Однако суд изучил доказательства и признал мужчину виновным по статье об убийстве.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Напомним, ранее в Кузбассе вынесли приговор двум школьникам, которые убили мать и спрятали ее тело в подвале.