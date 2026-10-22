Убили мать и спрятали тело в подвале: в Кузбассе вынесли приговор двум школьникам

В Кузбассе двое подростков получили приговор за убийство женщины. Как сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области – Кузбассу, на скамье подсудимых оказались 14-летняя девочка и 16-летний парень. Их признали виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью.

Выяснилось, что 1 декабря 2025 года в Прокопьевске подростки были в квартире 14-летней. Там они нанесли её матери множественные удары режущими предметами по голове и телу. Женщина скончалась на месте.

– После чего подростки унесли тело в подвал дома, где оно позже было обнаружено сожителем погибшей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Фигурантов задержали и отправили под стражу. Следователи проделали большую работу: допросили более 20 свидетелей, провели больше 13 экспертиз – среди них молекулярно-генетические, судебно-медицинские, медико-криминалистические, компьютерно-технические и психолого-психиатрические. Ещё прошли обыски у обвиняемого и свидетеля, а следователи изучили детализации звонков обвиняемых и потерпевшей.

По словам представителей ведомства, следователь также внёс представление в органы системы профилактики.

Суд назначил подросткам наказание в зависимости от роли каждого – 8 и 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.