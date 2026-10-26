Опять провал: Кузбасс отчаянно пытается закрыть кредитами огромную дыру в бюджете

Министерство финансов Кузбасса снова не смогло разыграть шесть тендеров на привлечение кредитных средств для погашения госдолга, сказано на госзакупках.

В понедельник, 26 октября, площадка объявила о срыве торгов.

– По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, – гласит уведомление.

Суммарно Минфин хотел взять 6 млрд рублей на два года, заплатив за это почти 2 млрд рублей. Этот кредит нужен был конкретно на погашение долговых обязательств Кемеровской области.

По состоянию на 1 октября, госдолг Кузбасса составлял 124,6 млрд рублей, увеличившись за месяц ровно на полмиллиарда рублей.

Напомним, предел долга установлен на уровне 142,5 млрд рублей, то есть к концу года задолженность может вырасти ещё почти на 20 млрд. Расплачиваться по этим долгам власти собираются до 2040 года.