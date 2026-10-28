Исторический облик вернули: в Новокузнецке открыли фасад Дворца культуры металлургов

Работы приурочены к юбилею здания – в этом году дворец отмечает 90-летие. За время существования ДК не раз ремонтировали, а цветовые решения фасадов менялись. Нынешний этап реставрации призван максимально точно вернуть зданию его исторический вид.

Сейчас реставраторы продолжают работать на балконах северного фасада, у основания здания, а также на восточной и южной сторонах.

Реставрацию ведет компания, имеющая опыт работы на объектах культурного наследия федерального значения. В ее портфолио – Успенский собор Ростовского кремля и Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. В Кузбассе эта организация уже восстановила Дворец Труда в Кемерове, Прокопьевский драматический театр и ДК "Алюминщик" в Новокузнецке. Подрядчик обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешением от управления по охране объектов культурного наследия региона.

Архитектурная ценность Дворца культуры Кузнецких металлургов заключается в его стилистике, переходной от конструктивизма к неоклассике. Здание украшают вертикальные пилястры и 114 барельефов на тему индустриализации, почти половина из которых сосредоточена на главном фасаде. Ключевая задача реставраторов – подчеркнуть и сохранить элементы, объединяющие архитектурные эпохи, чтобы передать будущим поколениям облик культурного символа города.