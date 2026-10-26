Кузбасский мост в Кемерове парализован из-за ДТП – жуткие кадры с места

В понедельник, 26 октября, около 15:40 в областном центре на улице Терешковой – сразу после Кузбасского моста в сторону Радуги – столкнулись автомобили, сообщают очевидцы в соцсетях.

– Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. На всю ширину дороги ДТП, – сказал пользователь 2gis.

Судя по кадрам из соцсетей, в аварию угодили как минимум три автомобиля. У одного из них уничтожен перед.