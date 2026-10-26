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Кузбасский мост в Кемерове парализован из-за ДТП – жуткие кадры с места

В Кемерове встало движение на мосту – там произошло жёсткое столкновение.

В понедельник, 26 октября, около 15:40 в областном центре на улице Терешковой – сразу после Кузбасского моста в сторону Радуги – столкнулись автомобили, сообщают очевидцы в соцсетях.

– Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. На всю ширину дороги ДТП, – сказал пользователь 2gis.

Судя по кадрам из соцсетей, в аварию угодили как минимум три автомобиля. У одного из них уничтожен перед.

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На месте работают пожарные, медики и госавтоинспекторы. Информации о наличии пострадавших пока нет. В городском ГАИ сайту VSE42.Ru сообщили, что выясняют обстоятельства.

На момент подготовки новости движение на Кузбасском мосту парализовано в сторону Радуги.

Видео: тг / Инцидент Кузбасс
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