Украл даже овец: в Кузбассе сторож аэродрома нагло обчистил работодателя

Житель Кемеровского муниципального округа познакомился с мужчиной в августе 2025 года. Тот предложил ему работу сторожем на территории аэродрома. Нужно было охранять хозяйственные постройки с инструментами и скотом, а также ухаживать за животными. Работодатель передал кузбассовцу ключи от построек и разрешил жить в одной из них.

Однако в январе и феврале 2026 года сторож начал тайно выносить имущество. Он похитил рабочие инструменты стоимостью 49,5 тысячи рублей, а также двух овец и двух ягнят на 23,5 тысячи рублей. Скот он продал на ферме в том же селе, а инструменты сбывал через ломбарды и частным лицам. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

– Общая сумма причинённого потерпевшему ущерба составила 73 000 рублей, что суд признал значительным, – сообщает Кемеровский районный суд.

В итоге мужчину признали виновным и назначили ему два года и два месяца лишения свободы. С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил два года и три месяца в исправительной колонии строгого режима.

Подписку о невыезде заменили заключением под стражу – мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбассовец обчистил две арендованные квартиры.