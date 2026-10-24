Два бензовоза столкнулись на трассе в Кузбассе - подробности

В Кузбассе на трассе "Анжеро-Судженск – Кемерово" не разъехались два грузовых автомобиля с топливом. В результате столкновения пострадал один человек, а одна из цистерн получила повреждения, из-за чего на дорогу вылилось дизельное топливо. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

– Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавшего и передали медикам, – говорится в сообщении.

На месте аварии работают специалисты, которые занимаются ликвидацией последствий разлива топлива. По данным ведомства, угрозы для населенных пунктов нет. Всего от МЧС России к работам привлечены 22 человека и 7 единиц техники.