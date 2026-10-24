Столкновение двух бензовозов на кузбасской трассе - начата проверка

В Яшкинском муниципальном округе выясняют причины аварии, в которой пострадал человек. ДТП случилось вечером 23 октября на 57-м километре трассы "Кемерово – Анжеро-Судженск". Столкнулись два грузовика с полуприцепами-цистернами.

По предварительным данным, 45-летний водитель "ДАФ" не выдержал безопасный боковой интервал и врезался во встречный аналогичный грузовик под управлением 44-летнего мужчины.

– В результате ДТП был травмирован 45-летний водитель грузового автомобиля. Также произошла частичная утечка дизельного топлива из поврежденного прицепа-цистерны, – сообщили в Госавтоинспекции.

Второй водитель не пострадал. Разлив топлива ликвидировали, угрозы для населенных пунктов нет.

К ситуации подключилась прокуратура Яшкинского района. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований природоохранного законодательства и безопасности дорожного движения.

– С привлечением специалистов Росприроднадзора будут отобраны пробы почв. При наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении прокуратуры Кузбасса.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области. Полицейские тем временем продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.