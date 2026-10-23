Кровавая трагедия в Красноярском крае: медведь насмерть задрал сторожа ночью

В Богучанском округе сторож одной из производственных баз погиб после нападения медведя. Об этом рассказал глава района Алексей Медведев. Трагедия случилась в нескольких километрах от села Богучаны, когда на улице было темно. После случившегося зверя застрелили. Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах нападения.

Жителей округа предупредили: в этом году медведи часто приходят к населенным пунктам. Хотя им уже пора готовиться к спячке, риск встретить бурого медведя рядом с жильем по-прежнему есть. О каждом таком случае просят без промедления звонить по номеру 112.

После гибели мужчины в Богучанском округе внепланово собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Какие меры приняли, власти пообещали рассказать позже.

Согласно официальной статистике, с начала сезона в округе застрелили уже 67 медведей. В ЕДДС получили около 80 сообщений о появлении хищников возле населенных пунктов, однако часть этих сообщений не подтвердилась.

Следственный комитет ведет проверку, а также расследует уголовное дело о халатности, связанное с нападениями хищников на людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом пишет Newslab.ru.