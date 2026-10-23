"Корону не надевай": сибирячка заявила о травле дочери-школьницы педагогом эстрадной студии

Как рассказала женщина изданию КП-Новосибирск, ее дочь с детства занималась музыкой.

– Дочка с самого детства занимается вокалом, обожает его. Когда наш преподаватель по вокалу открыла свою студию, мы перешли к ней. И там параллельно с вокалом <…> стала заниматься танцами, – рассказала мать школьницы.

Однако потом преподаватель сменился, новый наставник стал отдавать предпочтение новичкам: номер, который ставили девочке, поставили другой. Также занятия сократились: девочка говорила матери, что большую часть урока сидит в растяжке, а концертные номера были готовы лишь наполовину за три месяца до отчетного концерта.

Позднее выяснилось, что руководитель неоднократно критиковала внешность девочки и её макияж.

– Руководитель студии, со слов дочки, странно к ней относилась. <...> призналась: "Вот она постоянно выходит и говорит мне, что надо носочки тянуть, что тут я не так танцую, здесь я не так танцую". А еще она периодически делала замечания моей дочке, что, мол, накрасилась не так, высказывала свое "фи". А дочка просто немного экспериментировала: то есть она белой тушью могла ресницы накрасить, но ничего ужасного не было, – сообщила сибирячка.

Ещё женщине запомнился один обидный случай. Когда дочка выиграла конкурс внутри студии, руководитель, со слов матери, заявила: "Корону не надевай, такая-то девочка победила бы тебя".

Но сильнее всего жительницу Сибири задели совсем другие слова преподавателя: "Если ты танцуешь, ты должна быть стройной, как кипарис. Надо худеть, надо следить за фигурой". Мать задалась вопросом, как такие слова могли бы отразиться на подростке, который всё принимает близко к сердцу.

В итоге девочка перешла в другую студию. Ее мать отметила, что рассказала об инциденте, чтобы предупредить родителей и призвать внимательнее слушать детей.