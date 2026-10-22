Почти 600 преступлений: новосибирские подростки массово уходят в криминал

По данным полиции, с начала 2026 года подростки в Новосибирской области совершили 582 преступления. В региональном ГУ МВД изданию КП-Новосибирск сообщили, что среди расследованных преступлений, совершённых несовершеннолетними, 48 относятся к особо тяжким, 192 – к тяжким, 209 – к преступлениям средней тяжести и 133 – небольшой тяжести.

Для 96 подростков, совершивших преступления, это было уже не первое нарушение закона. В ведомстве уточнили, что 51 из них ранее был судим.

Как добавили полицейские, среди несовершеннолетних нарушителей 345 человек – подростки в возрасте 16-17 лет. Ещё 194 – в возрасте 14-15 лет.