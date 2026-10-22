Скандального кузбасского угольщика хотят запереть дома и обанкротить

Следствие требует посадить гендира шахты "Северный Кузбасс" Станислава Лупия под домашний арест, сообщает госагентство ТАСС.

– Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.107 УПК РФ), – гласит документ, попавший в редакцию.

Лупия обвиняют в невыплате зарплаты в размере 650 млн рублей с февраля по сентябрь 2026 года.

Кроме того, налоговая потребовала признать Лупия банкротом за долг свыше 7 млн рублей. Иск принял Арбитражный суд Кемеровской области.

– Принять к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом Станислава Лупия. Возбудить производство по делу, – говорится в определении.

Судебное разбирательство назначено на 19 ноября.

В составе АО "УК Северный Кузбасс" – шахты "Берёзовская" и "Первомайская", обогатительная фабрика "Северная", погрузочно-транспортное управление, автобаза и энергомеханическая компания. Дела у акционерного общества идут неважно. По данным сервиса rusprofile, остаток задолженности по исполнительным производствам составляет 5,8 млрд рублей.

Напомним, накануне стало известно, что Лупию предъявили обвинение сразу по нескольким статьям – о невыплате заработной платы, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств. По версии следствия, гендир вместо того, чтобы выплатить положенную зарплату, выписал премии руководителям компании на 400 млн рублей, а также скрыл от налоговой почти 14 млн рублей.

Арестовано имущество Лупия и самой компании на сумму более 300 млн рублей.

В сентябре 2025 года губернатор Илья Середюк вызывал Станислава Лупия на ковёр, где угольщик заверял, что погасит долги по зарплате до конца месяца. Но потом сроки постоянно сдвигались.