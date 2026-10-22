Скандального кузбасского угольщика хотят запереть дома и обанкротить

За гендиректора Лупия взялись конкретно: опального кузбасского бизнесмена требуют отправить под домашний арест.
Следствие требует посадить гендира шахты "Северный Кузбасс" Станислава Лупия под домашний арест, сообщает госагентство ТАСС.
– Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.107 УПК РФ), – гласит документ, попавший в редакцию.
Лупия обвиняют в невыплате зарплаты в размере 650 млн рублей с февраля по сентябрь 2026 года.
Кроме того, налоговая потребовала признать Лупия банкротом за долг свыше 7 млн рублей. Иск принял Арбитражный суд Кемеровской области.
– Принять к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом Станислава Лупия. Возбудить производство по делу, – говорится в определении.
Судебное разбирательство назначено на 19 ноября.
В составе АО "УК Северный Кузбасс" – шахты "Берёзовская" и "Первомайская", обогатительная фабрика "Северная", погрузочно-транспортное управление, автобаза и энергомеханическая компания. Дела у акционерного общества идут неважно. По данным сервиса rusprofile, остаток задолженности по исполнительным производствам составляет 5,8 млрд рублей.
Напомним, накануне стало известно, что Лупию предъявили обвинение сразу по нескольким статьям – о невыплате заработной платы, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств. По версии следствия, гендир вместо того, чтобы выплатить положенную зарплату, выписал премии руководителям компании на 400 млн рублей, а также скрыл от налоговой почти 14 млн рублей.
Арестовано имущество Лупия и самой компании на сумму более 300 млн рублей.
В сентябре 2025 года губернатор Илья Середюк вызывал Станислава Лупия на ковёр, где угольщик заверял, что погасит долги по зарплате до конца месяца. Но потом сроки постоянно сдвигались.