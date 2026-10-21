Медведи и лисы выходят к людям: нижегородский министр рассказал, как с этим борются

Случаи выхода диких животных к населенным пунктам в Нижегородской области участились. Об этом NewsNN сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Так, главная причина – кормовой фактор, в том числе доступность свалок бытовых отходов. При этом к людям выходят не только медведи, но и лисы, численность которых в регионе растет.

– Два года назад было увеличено вознаграждение за добычу: 35 тысяч рублей – за волка и 1,5 тысячи рублей – за лису, – сообщил Воробьев.

По его словам, благодаря этим мерам рост популяции удалось остановить. Охота на волков и лисиц проводится в установленные для каждого вида сроки, а за выплатой охотник может обратиться в территориальные органы минлесхоза.

Что касается медведей, то для решения вопроса требуется изменение федерального законодательства. Инициатива правительства и губернатора региона Глеба Никитина в ближайшее время будет направлена в Минприроды России.

– Медведь ложится в спячку, соответственно, он не будет представлять угрозы. Я думаю, если федеральные органы власти услышат предложения регионов, в том числе Нижегородской области, то к следующему сезону охоты вопрос может быть решен, – отметил министр.

При этом по каждому факту выхода медведя к населенным пунктам минлесхоз реагирует незамедлительно: межрайонные охототделы совместно с охотпользователями выезжают на место, обследуют территорию и принимают решение о необходимости регулирования численности.