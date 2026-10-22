Пластиковый капкан: обычный поильник едва не лишил маленькую девочку языка

В приёмно-хирургическое отделение Балаковской больницы привезли маленькую дошкольницу. Оказалось, что в разгаре игры она умудрилась засунуть язык под крышку от поильника, а вот достать его обратно уже не смогла. Буквально за считаные минуты всё сильно раздулось. Вены пережало, ткани начали моментально синеть и кровоточить – дело шло к некрозу. Ещё немного и ребенок мог потерять орган речи, пишет телеканал "Саратов 24".

Вызволять пострадавшую из пластиковой ловушки пришлось медикам. Как рассказали представители больницы, деталь аккуратно сняли, не задев ткани языка.

Доктора призвали родителей не оставлять детей без присмотра рядом с вещами, в которых можно случайно застрять. Если же случилась неприятность, не пытайтесь оказать помощь самостоятельно – сразу обращайтесь к медикам.