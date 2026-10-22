Ужасная трагедия: в Кузбассе сгорели заживо двое детей

Следком сообщает, что погибли дети 8 и 9 лет. Родителей дома не было. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура взяла расследование на контроль, а также начала проверку исполнения требований закона о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в утром в четверг в Таштаголе сгорел дом. А в Шерегеше сгорел популярный бар-ресторан "Грелка".