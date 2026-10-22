Происшествия

Ужасная трагедия: в Кузбассе сгорели заживо двое детей

При пожаре, который произошёл утром в Таштаголе, действительно погибли люди. Это были дети.

В результате пожара в частном доме в Таштаголе погибли двое несовершеннолетних, сообщают областные МЧС, Следком и прокуратура.

– К прибытию пожарно-спасательных подразделений здание горело открытым пламенем. При разборе завалов обнаружены тела двух мальчиков, – сказали в МЧС.

Горел дом на площади 71 кв. метр. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания в обогревателе.

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Следком сообщает, что погибли дети 8 и 9 лет. Родителей дома не было. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура взяла расследование на контроль, а также начала проверку исполнения требований закона о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в утром в четверг в Таштаголе сгорел дом. А в Шерегеше сгорел популярный бар-ресторан "Грелка".

Фото\Видео: ГУ МЧС по Кемеровской области
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