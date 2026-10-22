Решили полюбоваться городом: кузбассовцев наказали за опасную вылазку их детей

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей полицейские обнаружили публикацию о том, что дети забрались на крышу школы в Междуреченске.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили личности подростков. Ими оказались трое школьников в возрасте 11 и 12 лет.

– Они пояснили, что поднялись на крышу здания для того, чтобы посмотреть на город с высоты, – уточняет полиция Кузбасса.

Правоохранители провели профилактические беседы с детьми и их родителями. В отношении законных представителей школьников составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Материалы проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, это уже не первый случай в Междуреченске, когда дети устраивают опасные игры на высоте. Так, ранее кузбасские школьники залезли на вышку связи. Полиция не оставила без внимания и этот инцидент.